Mario Salas y la definición del título en el Ascenso: La presión tiene que ser un combustible
"Sería hermoso poder dar una vuelta olímpica en Calama, es algo que también nos motiva", dijo el DT de Cobreloa.
"Sería hermoso poder dar una vuelta olímpica en Calama, es algo que también nos motiva", dijo el DT de Cobreloa.
La Liga de Ascenso tendrá una gran definición del título con partidos en simultáneo este domingo, con el Cobreloa dirigido por Mario Salas igualado en puntaje con San Luis.
El DT de los loínos palpitó su crucial duelo ante Deportes Puerto Montt en Calama y señaló que "lo más importante para nosotros y lo único es ganar. Para todos estos partidos, sobre todo para esta instancia, yo creo que hay presión y hay ansiedad"
"Ahora, yo creo que la respuesta positiva que se puede dar el día domingo tiene que ver con cómo manejamos esto. La presión tiene que ser una energía, tiene que ser un combustible para nosotros poder transmitir un buen rendimiento", sumó.
"La ansiedad es lo que tenemos que equilibrar con nuestra concentración y poder expresarnos dentro del campo de juego de la mejor forma", complementó.
Sobre la opción de proclamarse campeón ante su público, el "Comandante" admitió que "sería hermoso poder dar una vuelta olímpica en Calama con nuestra gente, con nuestra ciudad. Creo que es algo que también nos motiva y nos incentiva a hacer las cosas bien".
De todas maneras, el entrenador dejó en claro que "no depende absolutamente de nosotros. Hay una parte importante que es nuestra y que es el hecho de ganar este partido y que se den otros resultados", pues en caso de terminar empatados con San Luis, directamente habrá partido de definición.
Por último, Salas subrayó que "el objetivo para nosotros, más allá de lo que pueda ejercer la gente como presión, es mantenernos enfocados y concentrados en lo que nosotros podemos hacer. Entendemos que el partido dura 90 minutos, más los descuentos que hay, y que en cualquier momento podemos hacer un gol".
Desde las 18:00 horas, Cobreloa recibirá a Puerto Montt y San Luis visitará a San Marcos de Arica en una jornada que podrás seguir íntegramente a través de Cooperativa Deportes.