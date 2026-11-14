EE.UU. prevé 5.000 vuelos cancelados este sábado antes de volver a la normalidad el domingo

Las autoridades estadounidenses prevén hasta unas 5.000 cancelaciones de vuelos este sábado, tras el caos provocado por más de cuatro horas de suspensión de despegues la víspera, mientras confían restablecer la normalidad en los aeropuertos para este domingo.

"Prevemos que probablemente se cancelen entre 4.000 y 5.000 de los 41.000 vuelos programados para hoy. Así que hoy seguiremos teniendo retrasos y cancelaciones, pero eso nos permitirá recuperar plenamente las operaciones mañana", dijo en rueda de prensa Bryan Bedford, jefe de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Unos 4.272 vuelos fueron cancelados en EE.UU. hasta las 12:00 hora local del Este, este sábado, según el sitio de rastreo FlightAware, que registra 3.752 retrasos.

La inusual orden de suspensión total de despegues en el país, la tercera en lo que va de siglo, se debió a fallos en el sistema de telecomunicaciones de la FAA, explicó el secretario de Transporte, Sean Duffy, quien descartó un ciberataque y negó una relación con el nuevo sistema de inteligencia artificial implementado en los últimos meses.

El problema se originó durante la sustitución del antiguo cableado de cobre por fibra óptica, lo que provocó una saturación en el sistema de control de tráfico aéreo. Las autoridades trabajan para determinar si se trató de un error humano o un equipo defectuoso en el sistema, al que Duffy calificó de obsoleto.

A pesar de las mejoras, el administrador de la FAA advirtió que pueden existir nuevos fallos. "No nos engañemos, el sistema seguirá fallando hasta que lo reemplacemos", dijo Bedford.

El Departamento de Transporte pidió al Congreso 30.100 millones de dólares para modernizar la infraestructura aérea.

Menos de la mitad de los 20.000 vuelos afectados por la suspensión de este viernes lograron finalmente despegar, informó Bedford. Alrededor de 8.000 aviones pudieron ponerse en marcha una vez levantada la medida.

De los 12.000 vuelos que "no pudieron recuperarse", 9.000 fueron rutas comerciales y unos 3.000 privados, añadió.

Entre los aeropuertos más afectados se incluyen el O'Hare de Chicago, Hartsfield-Jackson de Atlanta, el John F. Kennedy de Nueva York y el Boston Logan, donde aún este sábado continúan las afectaciones.

Varias aerolíneas eliminaron los cargos por cambios o cancelaciones, entre ellas las estadounidenses American Airlines y United Airlines.

Delta Airlines por su parte informó que ofrecerá opciones flexibles para cambios en reservas y recomendó a los pasajeros, de ser posible, trasladar sus vuelos al lunes 16 de noviembre o a una fecha posterior.