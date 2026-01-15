Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Cobresal

Cobresal anunció a Julián Brea como su octavo fichaje

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El argentino de 26 años llega al conjunto minero desde Huachipato.

Cobresal anunció a Julián Brea como su octavo fichaje
- Revisa las movidas del fútbol chileno en el Especial de Fichajes de Cooperativa.cl.

Cobresal anunció este jueves al delantero argentino Julián Brea como su octavo fichaje para la temporada 2026.

El ariete, de 26 años, llegó al cuadro minero desde Huachipato, club donde estuvo las tres últimas temporadas.

El formado en Sarmiento de Argentina fue campeón del Campeonato Nacional 2023 y la Copa Chile 2025 con el equipo de Talcahuano. En la última temporada jugó 21 partidos y anotó un gol.

De esta forma, Brea se suma a los nombres de Renato Huerta, Stefan Pino, Juan Fuentes, Agustín Nadruz, Esteban Valencia, Bryan Carvallo y Antonio Castillo.

