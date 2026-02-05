Kast cierra gira europea con Meloni y pone la mira en el modelo carcelario italiano

Con un encuentro con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el Presidente electo José Antonio Kast concluyó este jueves su gira por Europa, un viaje que incluyó reuniones de alto nivel y la exploración de modelos de gestión en seguridad y justicia.

"Conversamos del tema fronterizo y también del sistema penitenciario", afirmó el futuro mandatario tras la reunión, en la que manifestó su interés en el modelo de cárceles italiano, que incluye un enfoque riguroso contra la criminalidad organizada.

Kast explicó que "en Italia han tenido un sistema penitenciario que se basa en lo que ellos denominan Artículo 41 bis, que es el combate a la mafia y el aislamiento total de los líderes de la mafia, en una condición que es distinta a la que se puede apreciar en El Salvador".

De todas maneras, afirmó que "apuntan en el mismo sentido: aislar a los líderes de las organizaciones criminales y que no puedan tener ningún contacto tanto con sus organizaciones como con sus familias".

El futuro Mandatario exploró en Italia un estricto modelo carcelario dirigido al aislamiento total de cabecillas de grupos delictivos. (FOTO: EFE)

La situación en Chile

Preguntado por si implementaría alguno de estos modelos carcelarios, Kast se limitó a declarar que están estudiando cambios legales.

"Nosotros hemos avanzado en eso y lo que estamos estudiando son cambios a los decretos penitenciarios, porque necesitamos recuperar el control de las cárceles, evitar las amenazas de las mafias y del crimen organizado a nuestros gendarmes, que es una gran institución, y también ir cortando y vigilando cuáles son las rutas del dinero", afirmó.

Por eso, el Presidente electo llamó a la colaboración internacional para frenar al crimen organizado porque, apuntó, si se combate en Chile es preciso que "los otros países, tanto de nuestro continente como de otros, avancen en la misma línea".

En su encuentro con Meloni, Kast instó a una decisiva colaboración entre naciones para contrarrestar la expansión de las redes delictivas transfronterizas. (FOTO: EFE)

"Porque si no, el crimen organizado se retira de un país, se fortalece en otro y cuando ve la oportunidad vuelve con más fuerza, porque ellos no respetan fronteras, no respetan leyes ni banderas", denunció.

En cuanto a la inmigración, otro de los temas más recurrentes en su campaña electoral, afirmó que va a "dejar de ser una falta y se va a convertir en un delito".

Tras la reunión, Kast invitó a Meloni para asistir a la ceremonia de cambio de mando en Chile, programada para el próximo 11 de marzo. En caso de que la primera ministra italiana no pudiera acudir, se sugirió el envío de una delegación en representación.

Kast y Meloni se comprometen a ampliar la cooperación bilateral y en Latinoamérica

El Gobierno italiano informó del encuentro en un comunicado, señalando en primer lugar que Meloni felicitó al próximo Presidente chileno por su triunfo electoral frente a Jeannette Jara el pasado diciembre.

"Durante la reunión, el presidente Kast ha ilustrado las prioridades del programa del futuro Gobierno chileno, con particular referencia a las medidas para el crecimiento económico, la atracción de las inversiones, el refuerzo de la lucha a la criminalidad y las políticas en apoyo de la natalidad", explicó el Ejecutivo italiano.

Además, según la nota, "ambos líderes han compartido el objetivo de ampliar la cooperación bilateral también en estos ámbitos".

También subrayaron "la importancia de intensificar, en paralelo, el diálogo y la colaboración con los socios de América Latina en sectores estratégicos para acrecentar la resiliencia de las cadenas de aprovisionamiento energético y de materias primas críticas".

La primera ministra italiana felicitó al triunfador de la elección y dialogaron sobre fomento económico y combate a la delincuencia. (FOTO: EFE)

Su paso por Europa

Acompañado en Roma por su esposa, María Pía Adriasola, Kast cerró la gira europea que lo llevó también a Bruselas y Budapest, después de su triunfo electoral del pasado diciembre y antes de que asuma el cargo de la presidencia el 11 de marzo.

En Europa primero pasó por Bruselas para participar en la VII Cumbre Transatlántica, un encuentro organizado por la plataforma ultraconservadora Political Network for Values, que él mismo presidió entre 2022 y 2024.

En la instancia, enfatizó que su gobierno no descuidará las problemáticas internas del país, a pesar de las críticas sobre un posible desvío del enfoque en las emergencias nacionales.

En la capital belga se reunió, entre otros, con el presidente del partido español Vox, Santiago Abascal, y con dirigentes de otras fuerzas ultraconservadoras del Parlamento Europeo.

La gira del presidente electo incluyó visitas a Bruselas, donde participó en una cumbre y se reunió con dirigentes ultraconservadores, y Budapest, para dialogar con el primer ministro húngaro sobre asuntos migratorios y apoyo familiar. (FOTO: EFE)

Posteriormente acudió a Budapest para reunirse con el primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, en un encuentro centrado en la inmigración y el apoyo a la familia.

El paso de Kast por Bruselas, Budapest y Roma sigue su intención de crear "vínculos" en temas como la seguridad, la inmigración, la empresa, la energía o la agricultura.

Concluido su itinerario internacional, el próximo Mandatario se prepara para regresar a Chile y continuar con el proceso de conformación de su futuro gobierno, incluyendo el anuncio de nuevos cargos.