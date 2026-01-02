Cobresal anunció el fichaje de Esteban Valencia Reyes, volante nacional proveniente de Ñublense de Chillán. El jugador defenderá la camiseta "minera" esta nueva temporada.

El formado en Universidad de Chile tuvo pasos por Unión La Calera y Ñublense.

El club espera que pueda aportar para una gran campaña en 2026, año donde Cobresal debe jugar Campeonato Nacional, Copa Chile y un importante duelo contra Audax Italiano en marzo.

El ganador clasifica a fase de grupos de la Copa Sudamericana.