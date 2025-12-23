Cobresal anunció la salida de tres jugadores tras la temporada 2025

Este martes el Club de Deportes Cobresal oficializó la salida de tres integrantes de su plantel.

Se trata del defensa Cristián Toro (quien fichó por Huachipato), el lateral derecho Cristopher Barrera y el delantero Andrés Vilches.

Esta noticia fue dada a conocer luego de que el elenco nortino presentó al volante nacional Bryan Carvallo como su nuevo refuerzo, de cara a la nueva temporada 2026 y al partido versus Audax Italiano por Copa Sudamericana.