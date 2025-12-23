Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago30.7°
Humedad23%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Cobresal

Cobresal anunció la salida de tres jugadores tras la temporada 2025

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La información fue dada a conocer durante la jornada de este martes.

Cobresal anunció la salida de tres jugadores tras la temporada 2025
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este martes el Club de Deportes Cobresal oficializó la salida de tres integrantes de su plantel.

Se trata del defensa Cristián Toro (quien fichó por Huachipato), el lateral derecho Cristopher Barrera y el delantero Andrés Vilches.

Esta noticia fue dada a conocer luego de que el elenco nortino presentó al volante nacional Bryan Carvallo como su nuevo refuerzo, de cara a la nueva temporada 2026 y al partido versus Audax Italiano por Copa Sudamericana.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada