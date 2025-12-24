Cobresal oficializó la renovación de Franco Bechtholdt

Cobresal sigue conformando su plantel para los desafíos del próximo año y este miércoles entregó una nueva certeza a su afición. A través de sus redes sociales, el elenco nortino anunció que Franco Bechtholdt renovó su contrato y seguirá siendo parte de la institución durante la temporada 2026.

"¡Tercera temporada juntos! Franco 'Cachi' Bechtholdt renovó su vínculo y seguirá defendiendo la camiseta de todos los mineros y mineras", destacó el club en su publicación oficial. La noticia confirma la confianza del cuerpo técnico liderado por Gustavo Huerta en el zaguero, quien se ha transformado en una pieza importante en la estructura defensiva del equipo.

Con esta firma, Bechtholdt se une a la base de jugadores que buscará protagonismo tanto en el Campeonato Nacional como en la participación internacional que afrontará el club en la Copa Sudamericana, consolidando el proyecto deportivo en la altura de El Salvador.