Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.7°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Cobresal

Cobresal oficializó la renovación de Franco Bechtholdt

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro de El Salvador confirmó la continuidad del defensor central en plena víspera de Navidad. El jugador vivirá su tercera campaña consecutiva defendiendo la camiseta "minera".

Cobresal oficializó la renovación de Franco Bechtholdt
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Cobresal sigue conformando su plantel para los desafíos del próximo año y este miércoles entregó una nueva certeza a su afición. A través de sus redes sociales, el elenco nortino anunció que Franco Bechtholdt renovó su contrato y seguirá siendo parte de la institución durante la temporada 2026.

"¡Tercera temporada juntos! Franco 'Cachi' Bechtholdt renovó su vínculo y seguirá defendiendo la camiseta de todos los mineros y mineras", destacó el club en su publicación oficial. La noticia confirma la confianza del cuerpo técnico liderado por Gustavo Huerta en el zaguero, quien se ha transformado en una pieza importante en la estructura defensiva del equipo.

Con esta firma, Bechtholdt se une a la base de jugadores que buscará protagonismo tanto en el Campeonato Nacional como en la participación internacional que afrontará el club en la Copa Sudamericana, consolidando el proyecto deportivo en la altura de El Salvador.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada