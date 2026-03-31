Gustavo Huerta criticó a jóvenes de Cobresal: "Hay jugadores que no sé si van a dar más"

Cobresal no lo pasa bien en este inicio de temporada 2026. Tras la derrota sufrida el pasado lunes por 3-1 ante Universidad Católica en El Salvador, válida por la tercera fecha de la Copa de la Liga, el técnico Gustavo Huerta dejó de lado el análisis táctico para lanzar un duro y honesto mensaje sobre la realidad de las divisiones inferiores del club.

El experimentado estratega no ocultó su frustración por el estancamiento de algunos futbolistas jóvenes de la institución. "Uno sabe que puede contar con algunos juveniles, pero estos partidos, lamentablemente, nos dejan una realidad. Quiero ser bien sincero: hay jugadores que nosotros tenemos hace un par de años y no sé si van a dar más", comenzó disparando Huerta.

En esa misma línea, el DT profundizó en la falta de evolución de las promesas del cuadro minero: "Algunos no dan muestras de un progreso y se van quedando en el camino. Nos ha pasado en estos años que algunos jugadores no tienen espacio en el primer equipo, se van a préstamo a equipos de Segunda División y muchos han desaparecido. Esa es la realidad".

Huerta reveló que esta preocupación no es nueva y que ya ha manifestado su inquietud a la dirigencia de El Salvador. "Cuando se habla de recambio, la verdad es que estamos con un déficit demasiado grande y yo lo he reclamado en la interna del club. Se han hecho cambios en la parte formativa y espero que el tiempo dé frutos, porque esto no es de un día para otro", explicó.

Finalmente, el entrenador fue categórico al proyectar el futuro inmediato del plantel y la dificultad de apostar por la cantera en este momento.

"Los jugadores que hemos mandado a préstamo a Segunda y Tercera División, no juegan. Esa es la realidad nuestra. No sé si ser pesimista o realista, pero en el corto plazo es complicado depender de un plantel con muchos jóvenes", sentenció.