Gustavo Huerta: "Del mediocampo hacia arriba siempre tuvimos la posibilidad de ir con opciones de gol"

El entrenador de Cobresal, Gustavo Huerta analizó la victoria 3-2 de Cobresal ante Universidad Católica en el Estadio El Cobre por la tercera fecha de la Liga de Primera y se mostró "satisfecho con lo hecho por los jugadores".

El estratega nacional se refirió al juego de los "Cruzados" a lo que fueron las fortalezas de su equipo. "Si bien Católica tuvo más el balón que nosotros, nos incomodó con su juego aéreo, pero yo creo que del medio campo hacia arriba siempre tuvimos la posibilidad de ir con opciones de gol", puntualizó en TNT.

Además se refirió a los duelos como visitantes: "Tenemos que armarnos mejor, buscar una forma de que el rival, cuando vayamos de visita, no nos haga daño tan rápido como fue el otro día ante La Calera y mejorar esa parte obviamente que nos va a dar la posibilidad de estar en la mitad de la tabla para arriba, que son las posiciones que nosotros buscamos".