Suma altura a su ataque: Steffan Pino fue oficializado como refuerzo de Cobresal

Cobresal anunció a través de redes sociales del arribo del espigado delantero Steffan Pino al elenco minero sumando así su sexto refuerzo de cara a los desafíos del equipo de cara a la temporada 2026 del fútbol chileno.

"Altura, potencia y gol para la Legión Minera 2026! El delantero nacional Steffan Pino se suma a Cobresal para la próxima temporada. Con 1,99 metros de estatura, el atacante llega desde Deportes Iquique para imponer presencia en el área y aportar con su fuerza y juego aéreo en la ruta minera", anunció el equipo de El Salvador en Instagram.

Pino, de 31 años, no hizo divisiones inferiores y debutó profesionalmente en Deportes Recoleta, para luego pasar por Melipilla, Universidad de Concepción, La Serena, Copiapó, Santiago Morning e Iquique, llegando incluso a jugar un partido por la Roja.

De acuerdo al portal especializado Transfermarket, el espigado delantero, suma como profesional 202 partidos y 62 goles.