Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago23.4°
Humedad46%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Alexander Oroz se despidió de Colo Colo tras fichar en La Serena: "Muchas gracias eterno campeón"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"13 años que pasaron volando", escribió el atacante a través de sus redes sociales.

Alexander Oroz se despidió de Colo Colo tras fichar en La Serena:
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Luego de anunciarse su fichaje por Deportes La Serena, el atacante nacional Alexander Oroz utilizó sus redes sociales para despedirse de su ciclo en Colo Colo después de 13 años ligado a la institución, en la cual se formó como profesional.

"13 años que pasaron volando.... Me voy muy agradecido con la institución, con cada persona que conocí en ella y con los hinchas que hasta el día de hoy me muestran su apoyo", comenzó escribiendo el puntero en su cuenta de Instagram.

Además de ello, el "Flecha" destacó que: "Fueron muchos momentos que anhelaba vivir desde pequeño. Muchas gracias eterno campeón".

Con 23 años, Oroz ahora pasa a formar parte de las filas de un cuadro "granate" que busca dar vuelta la página después de luchar hasta el cierre de la Liga de Primera la opción de la permanencia.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada