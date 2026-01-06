Deportes La Serena anunció a Alexander Oroz como su nuevo fichaje para la temporada 2026

Deportes La Serena confirmó este martes el fichaje del atacante nacional Alexander Oroz y sumó asi su tercera incorporación para competir en Primera División.

El jugador de 23 años llegó al cuadro "granate" tras su irregular paso en Colo Colo, equipo en el que disputó 54 partidos y anotó nueve goles.

"El delantero chileno se suma CDLS para aportar velocidad, desborde y profundidad en ofensiva", comunicó el club.

El sambernardino, se incorporó a Gonzalo Escalante y Joaquín Gutiérrez como los nuevos refuerzos del elenco "papayero".