Aunque Maximiliano Romero acaparó los principales elogios con un triplete en el triunfo de Colo Colo por 3-0 ante Universidad Católica, otro de los jugadores más destacados del cuadro albo fue Alvaro Madrid, quien resultó determinante en la generación de juego al aportar dos asistencias.

Tras el contundente festejo ante los cruzados, el mediocampista fue consultado respecto a su futuro profesional para la próxima temporada, considerando que se encuentra a préstamo en el conjunto de Macul desde Everton de Viña del Mar.

En esa línea, el futbolista reconoció su entusiasmo por continuar vistiendo la camiseta del "Cacique", aunque subrayó que todavía quedan desafíos pendientes antes de definir su situación contractual.

"Hay un contrato. Tiene que terminar la Copa Chile y el Campeonato. No me desespero. Me ilusiona seguir, pero tranquilo porque falta que termine todavía", manifestó el volante.

Asimismo, Madrid descartó manejar novedades concretas por el momento sobre eventuales negociaciones para su permanencia: "No sé nada. Yo siempre hablo con mi representante. Siempre tenemos buena comunicación cuando es algo real. No estoy preguntando tampoco", añadió.

Finalmente, el mediocampista reiteró que su foco está puesto únicamente en completar la campaña con los albos: "Estoy tranquilo esperando terminar el año de buena manera".