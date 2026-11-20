Alvaro Madrid, volante de Colo Colo, descartó cualquier relajación en el plantel tras conquistar anticipadamente el título de la Liga de Primera y aseguró que el equipo buscará imponerse a Universidad Católica en el clásico que disputarán este domingo en el Estadio Monumental.

"No te voy a mentir, porque es un hecho: Somos campeones. Y no hay relajo. Hemos hecho una semana súper buena. Es un clásico, entonces siempre lo vamos a querer ganar, siempre lo tenemos que ganar", sostuvo el mediocampista en conversación con TNT Sports.

El futbolista también descartó que el equipo dirigido por Fernando Ortiz tenga entre sus preocupaciones la posibilidad de favorecer a Universidad de Chile en la lucha por el cupo de "Chile 2" a la Copa Libertadores. "Jamás, al menos en la interna, se piensa en eso de querer perjudicar o ayudar a un archirrival o a un rival importante, porque somos profesionales", aseguró.

Sobre el conjunto cruzado, Madrid advirtió que enfrentará a un rival diferente al de la primera rueda. "Creo que la Católica de hoy es un poco más conservadora que la que fue en el Claro Arena", expresó, antes de agregar que "se están jugando el Chile 2. Va a ser totalmente diferente".

Finalmente, el volante destacó la importancia de controlar a Fernando Zampedri, goleador del campeonato con 29 anotaciones, aunque recalcó que Universidad Católica cuenta con otros jugadores peligrosos. El clásico se disputará este domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Monumental, con transmisión de TNT Sports Premium y HBO Max.