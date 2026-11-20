El Presidente José Antonio Kast se reunió este viernes en Tokio con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en un encuentro marcado por los próximos 130 años de relaciones diplomáticas entre ambos países y el interés por profundizar la cooperación económica y las inversiones en Chile.

Durante la jornada, ambos gobiernos acordaron fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos, impulsar proyectos tecnológicos y ampliar la cooperación en defensa, mientras el Mandatario chileno extendió una invitación a Takaichi para visitar el país.

En paralelo, Kast participó en un desayuno con empresarios japoneses, entre ellos representantes de Mitsubishi, Sumitomo y Kawasaki y planteó avanzar hacia una producción nacional con mayor valor agregado.

"Desde que comenzamos el gobierno nos preocupamos de la inversión, que estaba y está algo alicaída aún en nuestra nación. Y nos propusimos destrabar la inversión: aprobamos una ley que nos permite recuperar la competitividad tributaria", señaló.

En esa línea, enfatizó: "Hoy no basta con extraer y exportar; queremos procesar, refinar y agregar valor en Chile con socios japoneses. Nosotros ponemos la materia prima, ustedes ponen el capital y juntos nos hacemos famosos".

El jefe de Estado destacó que Japón es el principal inversor asiático en Chile y su cuarto socio comercial, e invitó a las empresas a participar en el encuentro Choose Chile, programado entre el 15 y el 19 de marzo de 2027.

"Queremos mostrarles en terreno las ventajas que ofrece Chile para quienes nos quieran acompañar en las próximas décadas", expresó.

Encuentro con la primera ministra japonesa

"Le he transmitido la invitación a la primera ministra a nuestra nación, a Chile, para cuando tenga la posibilidad dentro del ajetreado mundo político japonés. Y así recordar esa gran visita que tuvimos en 2014 del recordado Shinzo Abe. Sería un honor recibirla", afirmó el mandatario.

Tras el encuentro, el Mandatario chileno destacó la trayectoria de Takaichi, a quien calificó como una "líder de convicciones firmes que no rehuye las decisiones difíciles", y aseguró que encontró en ella "una interlocutora directa, clara y decidida a llevar adelante" las relaciones entre ambos países.

Por su parte, Takaichi dijo que le había alegrado "enormemente" haber podido dialogar "con franqueza" con Kast sobre la cooperación, para hacerse "más fuertes y prósperos juntos", entre países que comparten "valores y principios fundamentales como la libertad y la democracia".

"Sobre la base de las relaciones de amistad cultivadas entre Japón y Chile durante más de 100 años, reafirmamos que mantener y fortalecer juntos un orden internacional libre y abierto basado en el Estado de derecho es de suma importancia para ambos países, que somos naciones marítimas separadas por el océano Pacífico", declaró.

Asimismo, ambos países "lograron avances en diversas áreas de cooperación", destacó Takaichi.

Kast anunció respaldo japonés a candidatura de Valparaíso

Otro de los anuncios de la jornada estuvo relacionado con la postulación de Valparaíso para albergar la Secretaría del Tratado de Alta Mar (BBNJ), cuya definición está prevista para enero de 2027.

Durante su declaración conjunta con Takaichi, el Presidente Kast aseguró que Japón entregó su respaldo a la candidatura chilena, que compite con la propuesta de China.

Chile y Bélgica habían acordado unificar sus postulaciones, con el objetivo de establecer la sede física de la Secretaría en Valparaíso y distribuir otras funciones en el país europeo.

Horas antes del anuncio, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, quien integró la delegación presidencial, destacó la importancia de las gestiones diplomáticas para conseguir nuevos apoyos.

"Ese es un contexto favorable para nosotros. Creo que los meses que quedan, que es básicamente diciembre y principios de enero, van a ser determinantes a la hora de la votación, así que espero también que esos contextos sean aprovechados por el actual Gobierno y en las gestiones en las que yo pueda colaborar en ese sentido voy a estar a disposición", señaló.

La jefa comunal también se refirió a su conversación con el canciller japonés durante el desayuno empresarial.

"Pude hablar con el ministro de Relaciones Exteriores, que afortunadamente conoce Valparaíso, ha estado ahí presente, y que incluso lo dejamos invitado para el mes de marzo a propósito de la gira que se va a hacer de distintos empresarios en el marco de Choose Chile", agregó.