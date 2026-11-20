Jorge Burgos, nuevo vicepresidente de Azul Azul, manifestó su interés en que Universidad de Chile entre en la disputa por el fichaje de Alexis Sánchez, delantero de CF Montreal que apareció entre las alternativas de Colo Colo para reforzarse de cara a la temporada 2027.

"Alexis es un notable jugador, está en una etapa especial de su carrera, más cerca del final, pero en muy buen estado físico. Si se diera una cosa parecida a lo que ocurrió con Eduardo Vargas, sería una gran noticia. Hay que dar esa pelea", expresó el dirigente en conversación con La Magia Azul.

Burgos profundizó en las condiciones para intentar incorporar al máximo goleador histórico de la selección chilena: "Si la decisión de Alexis Sánchez es continuar su carrera en Chile, con un contrato digno y propio de lo que paga el fútbol chileno, es una carta que hay que jugársela", aseguró.

Las declaraciones surgieron en medio de las especulaciones sobre el futuro del bicampeón de América, quien viene de un complicado semestre en CF Montreal, donde terminó sin convertir goles y con el equipo canadiense en el último lugar de la MLS.

Por ahora, el eventual regreso del atacante al fútbol chileno se mantiene en el terreno de las especulaciones, mientras Colo Colo y Universidad de Chile aparecen como posibles destinos para el futbolista de cara al 2027.