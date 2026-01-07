Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Aníbal Mosa confirmó que Zavala se queda en Colo Colo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El atacante ocupará el sitio que dejó el lesionado Marcos Bolados.

Aníbal Mosa confirmó que Zavala se queda en Colo Colo
En portada

Luego de una reunión de directorio en Colo Colo, fue Aníbal Mosa quien asumió su rol como presidente de Blanco y Negro para detallar las resoluciones de la junta, la cual determinó la continuidad del atacante Cristián Zavala en el club.

Pese a la incertidumbre que rondaba en torno al futuro del jugador, el propio mandamás del elenco "albo" fue el encargado de confirmar que el veloz puntero se mantendrá en la institución luego de la lesión que marginó a Marcos Bolados.

"Lo que le pasó a Marcos es lamentable con una lesión larga. (...) Teníamos un acuerdo con otro club para poder traspasarlo por este año, pero lamentablemente le ocurrió esto y ese lugar lo va a tomar Zavala en este caso", apuntó Mosa.

Así mismo, complementó: "No creo que lo vamos a resolver a la interna. Seguramente conversaremos con el técnico (Fernando Ortiz). Podemos traer algún otro jugador en esa posición, pero lo queremos reemplazar con gente de casa".

En portada