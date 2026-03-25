Aníbal Mosa: Dentro de cuatro años creo que podríamos tener el nuevo estadio

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, profundizó sobre la remodelación del Estadio Monumental tras la reunión de directorio y afirmó que "dentro de cuatro años" estará lista la "Nueva Ruca".

"El directorio aprobó que la Comisión Estadio pueda negociar con tres empresas líderes en el mercado mundial que se dedican al tema del naming right, y esperan la próxima semana firmar un contrato para que la empresa elegida pueda ir a buscar los recursos para hacer el nuevo estadio", explicó Mosa tras la reunión.

En la misma línea, Mosa detalló que estas tres empresas son Playfly, IMG y Elevate, quienes han trabajado en otros proyectos de renombre en Estados Unidos y Europa, y una de ellas se encargará del "naming right" del Monumental.

Respecto a los plazos, Mosa indicó que "la gente del naming nos habla de alrededor de 12 a 18 meses para traer los recursos. Después de eso más o menos tú tendrías que sacar la cuenta, en construcción, unos dos años, dos años y medio. Es decir, si nosotros dentro del mes de abril pudiéramos colocar esa orden de compra o ese encargo hacia la empresa del naming, yo creo que en cuatro años más nosotros podríamos tener el estadio nuevo".

Además, habló sobre los elevados montos que costará el estadio: "Nosotros hemos llegado a hilar bastante fino con las empresas que se dedican a la captación de recursos y está por ese entorno: 100-120 millones de dólares creemos que es lo que puede costar la Nueva Ruca".

Finalmente, Mosa abordó su continuidad, pensando en la junta de accionistas que tendrá Blanco y Negro el 29 de abril, y remarcó que seguir al mando le pueda dar más estabilidad a Colo Colo.

"La continuidad de cierta manera nos da estabilidad. Nos da, por ejemplo, de que nosotros todo el año pasado hasta ahora hayamos sido capaces de colocar el tema del estadio arriba de la mesa. Creo que eso también le da seriedad a los oferentes que están conversando con nosotros. Así que esperemos que continúe, que llegue abril y veamos cómo se comporta todo eso", aseveró.