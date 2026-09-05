Aníbal Mosa participó en velorio de Camilo Escalona y llevó camiseta de Colo Colo

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, participó este sábado en el velorio del histórico dirigente político Camilo Escalona, quien falleció el viernes a los 71 años y era un reconocido hincha de Colo Colo.

Mosa llegó hasta el Salón de Honor del exCongreso Nacional, donde se desarrolló parte de la despedida del exsenador y expresidente del Senado, y junto a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, desplegó una camiseta oficial de Colo Colo con el apellido "Escalona" en la espalda.

El homenaje también tuvo un marcado componente futbolero, ya que los asistentes presentes en el recinto entonaron el himno de Colo Colo frente al féretro, en recuerdo de la pasión que Escalona mantuvo por el conjunto "albo" durante su vida.