Tópicos: Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez
CF Montreal de Alexis Sánchez enfrenta a Philadelphia Union por la MLS
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Sigue el partido en vivo y online por Cooperativa.cl.
Sigue el partido en vivo y online por Cooperativa.cl.
CF Montreal, equipo de Alexis Sánchez y Thomas Gillier, visita a Philadelphia Union en una nueva fecha de la Major League Soccer.
Sigue el partido en vivo y online por Cooperativa.cl:
- Philadelphia Union vs. CF Montreal, 19:30 horas. Subaru Park, Chester.