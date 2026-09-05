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Tópicos: Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez

CF Montreal de Alexis Sánchez enfrenta a Philadelphia Union por la MLS

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

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CF Montreal, equipo de Alexis Sánchez y Thomas Gillier, visita a Philadelphia Union en una nueva fecha de la Major League Soccer.

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- Philadelphia Union vs. CF Montreal, 19:30 horas. Subaru Park, Chester.

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