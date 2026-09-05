Viera-Gallo y dichos de Milei sobre el Golpe: "Abren la puerta a avalar la violencia"

El exembajador de Chile en Argentina José Antonio Viera-Gallo (PS) criticó los dichos del presidente argentino, Javier Milei, durante su participación en el Foro Madrid, donde defendió el Golpe Militar de 1973 en Chile, que dio paso a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

"Lo que dijo en el Foro Madrid no fue lo más apropiado desde un punto de vista política; él podrá tener el juicio que quiera sobre los gobiernos anteriores en Chile, sobre el Golpe Militar, etcétera, pero avalar el Golpe Militar es de alguna manera abrir la puerta para avalar la violencia", señaló a El Mercurio el también exsenador.

De todas formas, diferenció la intervención del libertario de la reunión bilateral que sostuvo con el Presidente José Antonio Kast: "La visita tiene dos aspectos: no fue una visita oficial en materia de trabajo, sino fue una visita en calidad más bien de líder de una corriente de pensamiento político para exponer en el Foro Madrid, ocasión que aprovechó para hacer una visita de cortesía al Presidente y tener una reunión bilateral breve (...) el aspecto diplomático formal con el Gobierno de Chile a mí me parece que salió bien".

Asimismo, abordó la controversia por la soberanía del Estrecho de Magallanes y aseguró que "en los hechos nunca" estuvo en riesgo la soberanía chilena y atribuyó el episodio a "una torpeza del comandante en jefe de la Fuerza Aérea argentina dicha al pasar, en un podcast".

Viera-Gallo precisó que el origen del conflicto se remonta al decreto 457, que fija la política de defensa argentina y que, durante el gobierno de Alberto Fernández, incluyó por error la expresión "control conjunto del Estrecho de Magallanes".

Asimismo, detalló que el "propio gobierno de Fernández reconoció el error", pero la corrección definitiva ha tomado más tiempo debido a que la actualización depende de varios ministerios de un contexto geopolítico más complejo para el país trasandino, que involucra temas como las Malvinas y el rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna.

Respecto a la interpelación anunciada por el PS contra el canciller Francisco Pérez Mackenna, el exembajador llamó a la mesura: "Supongo que en el Parlamento tiene que haber el suficiente espíritu patriótico y un criterio para no poner en riesgo intereses permanentes de Chile en un dimes y diretes entre gobierno y oposición, y si así ocurriera, hay resguardos suficientes en el reglamento de la Cámara para evitarlo".

"Hay que dar vuelta la página. Si mañana hubiera, cosa que no va a haber, un conflicto ante los tribunales, está todo por escrito, no habría por dónde que un tribunal pudiera emitir una solución contraria a Chile", concluyó.