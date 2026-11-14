Aníbal Mosa: Pensé en irme, si no compraba más participación me iba

Anibal Mosa, presidente y controlador de Blanco y Negro, reveló que estuvo cerca de dejar su espacio en Colo Colo, pues evaluó esa opción en caso de no poder obtener la participación mayoritaria en la sociedad anómina; hecho que finalmente logró en junio pasado.

"Pensé en irme. Si no compraba más (participación), me iba. Así, a medias aguas, no podíamos continuar. No se podía continuar de esa manera recibiendo extorsiones: 'Oye, te doy el apoyo para que seas presidente, pero me tienes que dar esto otro...'. No estaba cómodo con ese sistema. Sentía que me estaba vendiendo, y eso había que pararlo en seco", dijo en una extensa entrevista con El Mercurio.

"La tranquilidad tiene un precio. Porque esta bipolaridad que teníamos, esta mesa de tres patas que éramos el Club Social, los otros accionistas y yo, no podía continuar así. Era irse, o redoblar la apuesta. Y nosotros decidimos, como familia, redoblar la apuesta", contó.

"Los directorios eran muy tensos. Imagínate que me llegaron a agredir físicamente... no era agradable estar trabajando de esa manera. Le estaba haciendo un daño a la institución y yo no quería, porque antes que ser presidente y director, soy colocolino", expresó el dueño del 72 por ciento de la concesionaria alba.

El mandamás de Blanco y Negro reiteró que las renovaciones para el 2027 comenzarán cuando se asegure al DT Fernando Ortiz, pero adelantó que ansía ver a "Colo Colo protagonista afuera; nuestra deuda es a nivel internacional y ahí va a estar la mirada".

"Tenemos las capacidades, tenemos la fuerza y la grandeza para estar dentro de los ocho equipos más importantes del continente. Eso es estar metidos en cuartos de final, dando la pelea. Me tocó armar el equipo con Pablo Guede que después, con Héctor Tapia, fue eliminado por Palmeiras. Y con Jorge Almirón lo mismo en 2024, ahí también armamos ese equipo".

"Cuartos de final es el lugar donde tiene que estar Colo Colo. Ahora, de ahí para adelante puede pasar cualquier cosa", dijo Mosa.