Aníbal Mosa es oficialmente el nuevo controlador de Blanco y Negro

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se transformó oficialmente en el nuevo controlador de la concesionaria que rige los destinos de Colo Colo luego de que el martes finalizó la OPA.

El proceso dejó a Mosa con el 72 por ciento de las acciones de la Sociedad Anónima, algo que se ve reflejado en la mesa directiva, donde cuenta con absoluta mayoría.

El empresario puertomontino adquirió a fines de 2010 un paquete accionario de 12,5 por ciento de la propiedad de Blanco y Negro, tras adquirir los títulos rematados por el Presidente Sebastián Piñera.

Dos años después se convirtió en el máximo accionista individual luego de comprar la mitad de las acciones de Hernán Levy, que lo dejaron con el control del 24,5 por ciento de la institución, y con la opción de nombrar a tres directores.