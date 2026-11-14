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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Lichnovsky le respondió a Colo Colo con insultante sobrenombre

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El defensa de la U disparó contra los albos a través de redes sociales.

Lichnovsky le respondió a Colo Colo con insultante sobrenombre
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El zaguero de Universidad de Chile Igor Lichnovsky llamó la atención en redes sociales con un inesperado insulto a Colo Colo, como respuesta a las deslenguadas celebraciones del "Cacique" contra el elenco azul tras ganar el título de la Liga de Primera.

Lichnovsky realizó una publicación en Instagram con múltiples imágenes, cada una con un texto distinto. En el 'slide' número 14 escribió "son todo lo que no queremos ser. Que bueno que pidió disculpas el jefe de las Zorras".

Lo último fue referencia directa a las disculpas de Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, "a quienes se sintieron ofendidos" por los agravios y cánticos por parte del plantel colocolino. Pese a admitir que estuvo fuera de lugar, Mosa también justificó los insultos pidiéndole a la U "no ser tan graves".

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