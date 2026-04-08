Aquino y su profundo análisis en Colo Colo: El año pasado fue duro por no lograr lo que nos propusimos

El mediocampista de Colo Colo Claudio Aquino realizó un exhaustivo análisis de su paso por el "Cacique", reconociendo lo compleja que fue la temporada pasada al no conseguir los objetivos, pero mostrándose optimista por el actual liderato del equipo. El volante abordó su autocrítica, el estilo de juego, el nivel de la liga chilena y su futuro en la institución.

En conversación con Cooperativa Deportes tras una intensa jornada de entrenamiento, el exjugador de Vélez Sarsfield no eludió el complicado 2025 que vivió el plantel. "No me gusta hablar mucho del año pasado porque ya pasó, es historia, pero sí fue complicado, fue duro por no conseguir resultados y no lograr lo que nos propusimos como equipo y como grupo", confesó.

Sin embargo, destacó la consolidación actual del cuadro "popular". "Hoy por suerte las cosas cambiaron, el grupo está fuerte, está unido, que es lo más importante, y creo que se ve reflejado dentro de la cancha", indicó.

Para Aquino, la clave del repunte radica en la solidez de la zaga: "Mejoramos en hacernos fuertes defensivamente. Ese fue el primer factor que mejoramos este año, ya sea con línea de tres, de cinco o de cuatro. Todo el equipo se ha afianzado".

Respecto a la presión y las críticas por el funcionamiento, el argentino fue claro. "Colo Colo es un equipo inmenso, un equipo muy grande donde siempre van a buscar un detalle. Por ahí jugamos súper bien, cometemos un mínimo error, y se quedan con ese error. Sabemos que vamos a estar en el ojo de la tormenta, pero me lo tomo con tranquilidad porque sé que las cosas las estamos haciendo bien", aseguró.

A nivel personal, pese a registrar 51 partidos oficiales con ocho goles y siete asistencias, Aquino mostró una fuerte autocrítica: "No estoy conforme ni satisfecho con lo que hice; sé que aún puedo dar mucho más. Trabajo día a día para poder mejorar y darle al equipo lo que yo sé hacer: Dar pases, hacer goles y sumar asistencias". En cuanto a su rol táctico actual, valoró la idea ofensiva del cuerpo técnico: "Siempre le digo al profe que estoy para ayudar al equipo desde donde sea. La propuesta nos gusta a todos: Ser protagonistas, ser ofensivos, tener la pelota y atacar".

El mediocampista también se dio el tiempo para comparar el medio local con el de su país natal. "Me ha sorprendido mucho. Siento que en la liga chilena se juega más, hay jugadores con mucha más técnica y se tiene un poco más el balón. En Argentina es un fútbol muy intenso, muy al choque, de ida y vuelta", explicó, recordando además su paso por Fluminense donde compartió con figuras como Richarlison y Pedro, a quienes describió como parte de "un grupo muy lindo y muy unido" pese a que recién arrancaban sus carreras.

Asimismo, tuvo palabras para su excompañero Juan Martín Lucero, con quien coincidió en Defensa y Justicia e Independiente, y a quien enfrentó recientemente. "Lo saludé normal, como corresponde saludar a cualquier rival. Lo conozco mucho y tengo una buena amistad con él", reconoció.

Pensando en el desenlace de la temporada 2026, Aquino no escondió la ambición del plantel, considerando la ausencia de torneos internacionales este año para los albos. "La meta grupal e individual es salir campeón de todo lo que nos toque jugar. Colo Colo te lo exige, te obliga a eso. Tenemos que competir y ganar los torneos locales, sería lo mejor que nos podría pasar", remarcó.

Finalmente, sobre la posibilidad de renovar su contrato que finaliza a fin de año, el jugador prefirió la cautela, aunque dejó las puertas abiertas por el bienestar de su familia en Chile. "Trato de vivir el día a día. Colo Colo es un club hermoso e inmenso. Si en algún momento la oportunidad existe, bienvenida sea. Mi familia está 'chocha', súper cómoda acá en Santiago", expresó, para cerrar con un mensaje a la hinchada: "Agradecerles por el cariño que me brindan día a día, son súper importantes para nosotros. Decirles que no dejen de venir".