Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Arquero formado en la UC Miguel Vargas suena en Colo Colo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El portero de Universitario de Lima, de 29 años, es una de las cartas que baraja la dirigencia "alba" para competir en el puesto. Su condición de jugador nacional es un factor clave en la operación.

Arquero formado en la UC Miguel Vargas suena en Colo Colo
El nombre del arquero Miguel Angel Vargas apareció con fuerza en la órbita de Colo Colo como posible refuerzo para la portería. El arquero de 29 años fue formado en Universidad Católica y actualmente milita en Universitario de Lima del fútbol peruano.

Según información de Cooperativa Deportes, la dirigencia de Blanco y Negro busca un guardameta que genere competencia interna para Fernando de Paul, considerando que el presupuesto para fichajes es limitado. En ese escenario, el perfil del golero conocido como "Manotas" encaja en los requerimientos del club.

Una de las grandes ventajas de Vargas es que posee doble nacionalidad, chilena y peruana, por lo que no utiliza un cupo de extranjero en el plantel. El futbolista, de 1,84 metros, desarrolló parte de su carrera en Perú, donde también defendió a Cienciano y Garcilaso.

Estuvo presente en el Sudamericano sub 17 de 2013 con la selección chilena. En nuestro país defendió a Santa Cruz, Cobresal y Unión La Calera.

De esta forma, el nombre del ex "cruzado" se posiciona como una alternativa concreta y viable en el Estadio Monumental, a la espera de que avancen las gestiones entre la concesionaria y el jugador.

