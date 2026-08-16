Arturo Vidal falló penal en el duelo de Colo Colo y O'Higgins

El volante de Colo Colo Arturo Vidal desperdició un penal en el partido que los "albos" igualaron 2-2 con O'Higgins por la fecha 19 de la Liga de Primera en el Estadio Monumental.

Cuando el duelo se encontraba 1-1 tras goles de Bastián Yáñez para la visita y de Leandro Hernández para el local, el "Cacique" tuvo la opción de tomar la delantera por una falta que cometió Omar Carabalí.

Vidal tomó el balón y ejecutó la pena máxima, pero envió el balón el poste y el duelo se mantuvo empatado.

Luego, Javier Correa anotó el 2-1 para Colo Colo y Arnaldo Castillo selló el empate 2-2 para O'Higgins.