Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago9.5°
Humedad83%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Arturo Vidal falló penal en el duelo de Colo Colo y O'Higgins

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El volante equivocó el remate y lo lanzó al palo.

Arturo Vidal falló penal en el duelo de Colo Colo y O'Higgins
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El volante de Colo Colo Arturo Vidal desperdició un penal en el partido que los "albos" igualaron 2-2 con O'Higgins por la fecha 19 de la Liga de Primera en el Estadio Monumental.

Cuando el duelo se encontraba 1-1 tras goles de Bastián Yáñez para la visita y de Leandro Hernández para el local, el "Cacique" tuvo la opción de tomar la delantera por una falta que cometió Omar Carabalí.

Vidal tomó el balón y ejecutó la pena máxima, pero envió el balón el poste y el duelo se mantuvo empatado.

Luego, Javier Correa anotó el 2-1 para Colo Colo y Arnaldo Castillo selló el empate 2-2 para O'Higgins.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada