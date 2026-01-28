Arturo Vidal se despidió de Esteban Pavez: Pensé que no llegaría nunca este día

El capitán de Colo Colo, Esteban Pavez, deja la institución para fichar por Alianza Lima y uno de los primeros en reaccionar a su partida fue su principal socio en el mediocampo, Arturo Vidal, quien le dedicó un emotivo mensaje de despedida.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, compartió una foto de ambos besando el trofeo de campeón, entre otras instantáneas, y expresó la tristeza que le genera la salida de su amigo. "Qué difícil es despedirte hermano mío. Sabes que te quiero mucho y te voy a extrañar demasiado en el día a día", comenzó el escrito del bicampeón de América.

Vidal no escatimó en elogios para quien portó la jineta alba, destacando su rol dentro y fuera de la cancha. "Me duele estar escribiendo esto, pensé que no llegaría nunca este día, pero sé que estarás feliz donde vas y que la romperás haciendo lo que más te apasiona y amas", agregó el volante.

El mensaje cierra con una promesa de amistad eterna, reflejando el fuerte lazo que ambos formaron en el camarín. "Una vez más gracias por todo hermano, dale con todo porque eres grande y sabes que acá estamos siempre para lo que necesites, y hermanos por siempre", sentenció Vidal.