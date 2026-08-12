Banco se disculpó con Colo Colo por incidencia que impidió el pago de cotizaciones

El banco Scotiabank emitió una carta para disculparse con Blanco y Negro, concesionaria que rige los destinos de Colo Colo, por un incidente tecnológico que impidió el pago de las cotizaciones previsionales el pasado 7 de julio.

En el documento, al cual tuvo acceso Cooperativa Deportes, la entidad financiera explicó que "durante dicha fecha se produjo una incidencia tecnológica interna que afectó temporalmente el procesamiento de algunas transacciones. Como consecuencia de lo anterior, al momento de intentar realizar el pago, el sistema desplegó el mensaje 'Rechazo Banco', impidiendo su correcta ejecución".

"Entendemos que esta situación pudo generar confusión respecto del estado de la operación, lo que derivó en que el pago no fuera advertido como pendiente y en consecuencia fuera ejecutad con posterioridad", añadió.

Este documento será presentado ante la Unidad de Control Financiero de la ANFP, el cual tiene la potestad incluso de castigar deportivamente a los equipos que no cumplan con el pago de las cotizaciones.

Colo Colo quedó citado al Tribunal a raíz de esta situación.