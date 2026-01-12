Blanco y Negro aprobó el fichaje de Javier Méndez por Colo Colo

Después de su llegada a Santiago este lunes, el Directorio de Blanco y Negro llevó a cabo una reunión este lunes en la que aprobó la contratación del zaguero uruguayo Javier Méndez como nuevo refuerzo de Colo Colo.

Según pudimos conocer en Cooperativa Deportes PM, la cita en las oficinas de la concesionaria se realizó mientras el defensor de 31 años se realizaba los exámenes médicos de rigor, por lo que se prevé su presentación para este martes 13 de enero.

En la reunión también se analizaron los avances por un segundo delantero, donde el nombre de Maximiliano Romero asomó como la principal opción para competir con Javier Correa.

Pese al deseo de retorno manifestado por Damián Pizarro, la dirigencia mantuvo cautela debido a las exigencias de Udinese y a la política de austeridad financiera que rige actualmente en ByN, la cual también frenó momentáneamente la búsqueda de un nuevo guardameta.