Blanco y Negro fijó fecha para definir el fichaje de su próximo delantero

La directiva de Colo Colo se juntará este viernes.

Blanco y Negro, concesionaria que administra a Colo Colo, fijó la fecha clave para definir el fichaje de su próximo delantero. Desde la directiva del conjunto "popular" esperan sumar un segundo "9" que pueda rotar o acompañar a Javier Correa.

Según informamos en Cooperativa Deportes, la reunión está fijada para este viernes 16 de enero.

En la reunión se espera que salga "humo blanco" y los "albos" puedan incorporar su cuarto fichaje que se sumará a los recién llegados Matías Fernández, Joaquín Sosa y Javier Méndez.

