Carabineros dispersó a barristas de Colo Colo en las afueras del Monumental durante los festejos

El festejo de Colo Colo en el Monumental por la conquista de la estrella 35 registró incidentes en las afueras del estadio en Macul, ya que Carabineros dispersó a un grupo de hinchas con un carro lanzaagua.

Durante toda la ceremonia hubo intentos de barristas, que se quedaron fuera y sin entrada, por ingresar a la fuerza al recinto, lo que provocó enfrentamientos con Carabineros.

Cuando el festejo estaba terminando y varios hinchas querían salir del estadio, instancia que quisieron aprovechar los barristas.

Sin embargo, Carabineros utilizó el "guanaco" para dispersarlos.

Este no fue el único incidente, ya que durante la tarde también se reportó el uso de bombas lacrimónegas por parte de las fuerzas de seguridad, debido a los enfrentamientos.