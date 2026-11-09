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Tópicos: Mundo | EE.UU. | Elecciones

"Ready for AOC": progresistas lanzan campaña para impulsar candidatura presidencial de Ocasio-Cortez

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La iniciativa busca reclutar a 10.000 líderes locales en todo Estados Unidos para construir la red que recolecte un millón de firmas de respaldo.

Los voceros confirmaron que ya suman más de 500 dirigentes políticos y sindicales en 35 estados.

 @Ready4AOC

El nombre de la congresista de Nueva York tomó fuerza luego del contundente triunfo demócrata en las elecciones de medio mandato.

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Un grupo de progresistas lanzó este lunes Ready for AOC (Preparados para Alexandria Ocasio-Cortez), una campaña para impulsar la carrera de la congresista de Nueva York como la candidata demócrata a las elecciones presidenciales de 2028.

"AOC es la única candidata que puede liderar el movimiento de la clase trabajadora para luchar contra la oligarquía y transformar a América. Estamos organizando a lo largo del país para construir el apoyo de base que necesitamos para ganar en 2028", aseguró la plataforma en su primer y único mensaje en redes sociales.

La campaña aspira a reclutar a 10.000 líderes a lo largo del país que ayuden a crear una red que consiga al menos un millón de firmas de personas que se comprometan a apoyar a Ocasio-Cortez.

Ready for AOC comentó a The New York Times que ya cuenta con más de 500 líderes políticos y sindicales locales en 35 estados.

"El objetivo es construir la infraestructura de un movimiento de base en caso de que decida presentarse, pero también demostrarle que 'Mira, hay un movimiento que te respalda, listo para impulsarte a la victoria si decides postularte a la Presidencia", dijo Ravi Sahai, portavoz del grupo al diario neoyorquino.

El nombre de AOC, uno de los principales rostros del ala progresista del partido, ha ganado fuerza después de que el Partido Demócrata arrasara en las elecciones de medio mandato del pasado 3 de noviembre y le arrebatara el control de ambas cámaras a los republicanos.

Además de la ola azul, el color de los demócratas, los candidatos impulsados por el partido de los Socialistas Demócraticos de América (DSA, por sus siglas en inglés), formación que respalda a AOC, se viera reforzado tras las elecciones.

Los estadounidenses también han apostado por otros legisladores progresistas como el senador de Míchigan Abdul El-Sayed, que no se identifica con la etiqueta de socialista.

El ala progresista del partido apuesta ahora por avanzar una candidatura que salga de su espectro ideológico, lejos de repetir una fórmula más de centro alineada con los históricos dirigentes del Partido Demócrata.

Según informó Axios este fin de semana, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, también del DSA, se ha reunido recientemente con líderes sindicales para impulsar una candidatura afín a los sindicatos o de izquierda.

Mamdani, que es en parte responsable de este impulso progresista, no puede aspirar a la Presidencia de EE.UU. porque nació en Uganda.

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