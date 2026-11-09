Fundación española detectó mil videos de abuso sexual infantil en TikTok

El Gobierno español pidió a la Fiscalía que "actúe", tras conocer los datos de la investigación llevada a cabo por la Fundación Maldita.es que señala haber detectado en TikTok más de mil videos de abuso sexual infantil -que superan 48 millones de visualizaciones- y más de 20 mil perfiles de potenciales pedófilos.

El Ministerio de Juventud e Infancia informó este lunes que el Gobierno está considerando incluso paralizar los servicios de la plataforma en España si es "oportuno", y remitió un escrito a la Fiscalía General del Estado ante "la falta de mecanismos eficaces en la red social para impedir la difusión de dicho material".

Maldita.es es una fundación española sin fines de lucro que trabaja para proteger la integridad informativa y aboga por la rendición de cuentas de las plataformas.

En su tercera investigación sobre la supuesta "inacción" de TikTok frente al material de abuso sexual infantil, denunció que su buscador es "una herramienta sin filtros para un pedófilo" porque, junto al algoritmo de recomendación, permite encontrar estos contenidos, hasta tal punto que los investigadores llegaron a ver en directo la violación de un bebé.

Maldita detectó más de 7.000 cuentas pedófilas que operan en español, y 780 que utilizan la plataforma para captar compradores de material de abuso sexual infantil. También reportó 91 emisiones en directo de menores en 17 países en los que los usuarios piden acciones, a veces sexuales, a cambio de dinero, y una comunidad de más de 2.000 miembros que buscan contenido sexual de bebés.

"Extrema gravedad"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, pidió una reunión urgente a los representantes de la plataforma en España "para conocer las explicaciones de TikTok, así como las medidas adoptadas y las actuaciones inmediatas previstas para garantizar la protección de la infancia y la adolescencia en su plataforma".

Para el Ministerio, los hechos documentados por Maldita.es "son de extrema gravedad y requieren una respuesta inmediata y coordinada de todas las administraciones competentes, tanto en el ámbito nacional como en el europeo".

Considera que ponen de relieve graves deficiencias en los mecanismos de detección y moderación de contenidos, así como en el papel de los sistemas de recomendación de TikTok en su difusión, y apunta a que podría constituir una vulneración de los derechos de la infancia por parte de la propia plataforma.

TikTok: "Categóricamente prohibido"

TikTok reaccionó instando a la Fundación Maldita.es a compartir "de forma completa" su investigación, y acusó que "su negativa" les está "impidiendo activamente localizar y eliminar este material".

Fuentes de la empresa dijeron a la agencia de noticias EFE que no disponer de información sobre "hallazgos" tales "obstaculiza" la presentación de informes ante las fuerzas de seguridad españolas, aunque sigue "dando apoyo a las autoridades pertinentes".

"Mantener TikTok como un lugar seguro para nuestra comunidad es nuestra máxima prioridad. El contenido sexualmente explícito con menores está categóricamente prohibido, y desplegamos tecnologías de detección avanzadas y mecanismos de cumplimiento para identificar y eliminar de forma contundente este contenido de nuestra plataforma", aseguraron las fuentes consultadas.

La compañía considera "vital" que haya una "respuesta colectiva" dado que "los actores malintencionados evolucionan continuamente sus métodos para evadir la detección".