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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Claudio Aquino abordó una posible salida de Colo Colo: Son cosas que se hablarán personalmente

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El mediocampista se refirió a su posible partida del cuadro albo.

Claudio Aquino abordó una posible salida de Colo Colo: Son cosas que se hablarán personalmente
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Claudio Aquino, volante argentino de Colo Colo, sostuvo una conversación con la prensa con respecto a su situación en el club y abordó los rumores de una posible salida del conjunto albo.

"Son cosas que se hablarán personalmente dentro del club. No tengo problema de hablar con nadie". afirmó el mediocampista

Pese a esto, aseguró que está muy cómodo en el elenco de Macul y se refirió también a la percepción que tiene el hincha colocolino de él.

"Siempre me han tratado muy bien. Por ahí se dice que el hincha no me quiere. Pero nada, tranquilo."

"Obviamente sé que por ahí esperan más de mí, lo tengo bien en claro. Por eso quiero recuperarme lo más rápido posible para revertir la situación, que este último tiempo no fue tan buena. Tratar de dar vuelta la página, hacer lo mejor y enfocarme en mi trabajo que es lo que más quiero", añadió.

Con respecto al tiempo que lleva fuera de las canchas por una lesión de rodilla sufrida tras el encuentro ante Universidad Católica el pasado 24 de mayo, Aquino declaró que ha sido "difícil porque uno siempre quiere estar, quiere jugar, pero nada. Hay que tratar de seguir trabajando día a día para recuperarme y estar al 100%", finalizó el volante.

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