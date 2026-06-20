Alemania reaccionó a tiempo para vencer a Costa de Marfil y sellar su clasificación en el Mundial

Alemania sobrevivió al vértigo de Costa de Marfil y evitó la decepción gracias a Deniz Undav, quien en el minuto 94 firmó el 2-1 que reforzó la autoridad alemana en el grupo E del Mundial 2026.

En una tarde templada en el Toronto Stadium, con mayoría de seguidores germanos, Manuel Neuer alcanzó la cifra de 21 partidos mundialistas, superando a cualquier otro guardameta en la historia. Sin embargo, la valentía del conjunto marfileño acalló el ambiente festivo inicial, demostrando desde los primeros minutos que no se limitaría a resistir ante el equipo de Julian Nagelsmann.

El encuentro comenzó con control territorial de Alemania, que avisó temprano mediante remates de Kai Havertz y un disparo cercano de Jamal Musiala en el minuto 17. No obstante, Costa de Marfil empezó a asentarse en el campo gracias a su despliegue físico y transiciones rápidas. Presionando en el centro del campo, el cuadro africano obligó a Alemania a retrasar el juego e identificó un carril de ataque por la banda izquierda, donde Yan Diomande causó constantes problemas a Joshua Kimmich, apoyado por las internadas de Ange-Yoan Bonny y Amad Diallo.

La recompensa para los marfileños llegó en el minuto 29, cuando Franck Kessié aprovechó un rechace tras una jugada iniciada por Diomande para batir a Neuer con el 0-1. El tanto evidenció las dificultades defensivas alemanas y reforzó el planteamiento táctico de Emerse Faé. Mientras Neuer evitaba el segundo tanto ante un remate de Bonny, Alemania vio cómo se le anulaban dos goles antes del descanso por infracciones previas de Aleksandar Pavlovic y Musiala, lo que mantuvo la ventaja africana al término de la primera mitad.

Tras el paso por los vestuarios, Nagelsmann dio entrada a Antonio Rüdiger, pero fue un triple cambio a la hora de juego lo que reactivó a Alemania, con los ingresos de Nadiem Amiri, Deniz Undav y Jamie Leweling. La variante aportó mayor profundidad ante una Costa de Marfil que previamente había perdonado el segundo gol por medio de Christ Inao Oulai. La igualdad llegó en el minuto 68, cuando Amiri filtró un pase preciso que Undav controló y definió tras un fallo de despeje de la zaga rival.

Con el 1-1, el partido entró en una fase de ida y vuelta donde ambos entrenadores realizaron modificaciones ofensivas, destacando la entrada de Nicolas Pépé en el conjunto marfileño. El tramo final estuvo cargado de aproximaciones en ambas áreas; el portero Yahia Fofana sostuvo a su selección con intervenciones clave ante Nathaniel Brown y Amiri, mientras que el atacante Simon Adingra desperdició una opción clara frente a la portería alemana tras un desborde de Pépé.

Finalmente, en el minuto 94, un desajuste en el marcaje de Emmanuel Agbadou permitió a Undav aparecer de nuevo para enviar el balón a la red y sellar el definitivo 2-1. Con este resultado, Alemania sumó seis puntos en el grupo E y dio un paso importante hacia la siguiente ronda de la competición, a falta de confirmarse los resultados restantes de la jornada.