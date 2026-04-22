Claudio Aquino fue autocrítico del presente de Colo Colo: Hay que mejorar en el último tercio

La sorpresiva derrota ante Palestino caló hondo en Colo Colo dado que además de la perder el liderato de la Liga de Primera a manos de Deportes Limache el equipo mostró una pobre faceta ofensiva, algo que fue abordado este miércoles en el Estadio Monumental por el mediocampista argentino Claudio Aquino.

El trasandino alzó la voz y aseguró que el plantel busca pasar la página rápidamente, aunque reconoció que existe una tarea pendiente de cara al arco rival.

"Nos está costando el último pase. Tenemos que mejorar la toma de decisiones en tres cuartos de cancha, buscar la mejor opción, ya sea patear al arco o dar un pase. En estos días buscaremos herramientas para contrarrestar a los equipos que se repliegan", analizó.

Aquino también tuvo palabras paras la lesión del portero Fernando de Paul: "Nos duele la ausencia de nuestro capitán y arquero titular, pero el equipo está fuerte. Gabriel y Eduardo vienen trabajando hace mucho con el primer equipo y la tranquilidad nuestra es que los dos están preparados para ocupar ese lugar", aseguró.

En el plano individual, Aquino no eludió la responsabilidad sobre su rendimiento, reconociendo que aún no alcanza su techo futbolístico en Pedrero.

"No sé si al debe, pero sé que puedo dar más. En Vélez me tocó estar en otra formación y otra posición. Aquí han sido pocas las veces que he jugado en mi puesto natural, pero me hago cargo; en el lugar que me toque trataré de ayudar", confesó el volante, añadiendo que trabaja al cien por ciento para "demostrar mi máximo nivel y estar tranquilo conmigo mismo".

Finalmente, el jugador se refirió a la actualidad dirigencial y la posibilidad de que Aníbal Mosa tome el control total de la concesionaria Blanco y Negro.

"Veo que él trabaja para el club. En lo personal, le agradezco y deseo lo mejor siempre, que siga haciendo las cosas para el bien del club, conmigo siempre se ha portado bien", cerró.