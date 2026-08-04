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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

"Colección con exceso de aura": Colo Colo lanzó a la venta camisetas de Vozinha

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El elenco albo las puso a la venta tras la presentación del guardameta caboverdiano.

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Tras la presentación de Vozinha como nuevo refuerzo de Colo Colo, el cuadro "albo" lanzó una colección de camisetas dedicadas al portero caboverdiano, asegurando que tienen "exceso de aura".

"Llegó la nueva colección de poleras oficiales de Vozinha, para que lleves con orgullo los colores del Cacique dentro y fuera de la cancha", señaló el club mediante una publicación en redes sociales.

El elenco albo detalló que los productos, que llevan la cara del golero, además del dorsal "29", tendrán stock limitado, pudiendo encontrarse virtualmente en la tienda de Colo Colo y físicamente en el Estadio Monumental.

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