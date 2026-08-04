Vozinha por su llegada a Colo Colo: Es el mejor momento de mi carrera

El arquero caboverdiano Vozinha calificó su llegada a Colo Colo como el mejor momento de su carrera a nivel de clubes, durante su presentación oficial en el Estadio Monumental.

"El Mundial fue lo mejor que me ocurrió en mi vida en términos futbolísticos, pero eso ya es pasado. Hoy, estar aquí representando a Colo Colo, un gran club con una gran historia, es para mí el mejor momento de mi carrera a nivel de clubes", afirmó.

Vozinha explicó por qué eligió a Colo Colo

El guardameta de 40 años sostuvo que la posibilidad de vestir la camiseta del "Cacique" se ajustó a una aspiración que mantuvo durante toda su trayectoria, luego de pasar por campeonatos y equipos de menor repercusión.

"La decisión fue muy clara. A pesar de jugar siempre en campeonatos pequeños y en clubes que no eran muy grandes, dentro de mí siempre me decía que era un jugador para un equipo grande", comentó.

"Cuando apareció Colo Colo, que es el más grande de Chile, no había dudas. Siempre busqué jugar en una liga competitiva y en un club tan grande. Recibí muchas propuestas, pero Colo Colo siempre fue la prioridad. Cuando supe del interés, no lo pensé dos veces", añadió.

Vozinha también reveló que conocía antecedentes del fútbol nacional mediante figuras como Marcelo Salas, Iván Zamorano y Jorge Valdivia, además del seguimiento que existe en Cabo Verde a la Copa Libertadores.

El Mundial quedó atrás

El seleccionado caboverdiano reconoció que su actuación en la Copa del Mundo cambió su vida y la percepción internacional sobre su país, aunque remarcó que actualmente tiene toda su atención puesta en Colo Colo.

"La Copa del Mundo es la mejor competición de fútbol del mundo. Para mí y para Cabo Verde fue algo muy grande, porque estuvimos muchos años luchando para llegar a ese escenario y competir con los mejores", sostuvo.

"Para nosotros fue mucho más que fútbol, porque representábamos a un país resiliente y a un pueblo que nunca deja de luchar. Fue algo con lo que soñé desde niño y preparé toda mi vida para ese momento", agregó.

El portero aseguró que seguirá siendo "el mismo Vozinha o Josimar de siempre", con los pies en el suelo y concentrado en trabajar, pese a la repercusión alcanzada después del torneo.

La competencia por el arco de Colo Colo

Sobre su condición física y la disputa por la titularidad, Vozinha explicó que viene de un periodo de descanso posterior al Mundial y que respetará las decisiones del técnico Fernando Ortiz.

"Durante toda mi carrera aprendí a competir. Estoy aquí para competir y trabajar todos los días. En algunos días estaré mejor, porque tuve vacaciones después del Mundial y la temporada fue muy larga", señaló.

"Al entrenador le corresponde elegir quién juega. Estoy acá para trabajar y ayudar a Colo Colo a alcanzar sus objetivos. Cuando considere que estoy preparado, estará bien, y si todavía piensa que no corresponde, seguiré trabajando", complementó.

El caboverdiano valoró el nivel que encontró en el plantel y particularmente entre los otros guardametas del club. También aseguró que fue recibido con amabilidad por el cuerpo técnico, los dirigentes y sus nuevos compañeros.

Sobre Arturo Vidal, destacó que "como jugador y como atleta no necesita presentación. Es un futbolista de nivel mundial y fui muy bien recibido por él. Eso demuestra su grandeza como jugador y como ser humano".

Vozinha se ilusionó con jugar el Superclásico

El arquero fue consultado por la posibilidad de disputar el Superclásico frente a Universidad de Chile y reconoció la importancia que tiene el compromiso para el club y sus seguidores.

"Sé que es un gran clásico, un clásico histórico. Hasta el día del partido tenemos que trabajar para estar bien y ganar, que es lo más importante para Colo Colo", manifestó.

Vozinha también señaló que jugar la Copa Libertadores representa uno de los grandes sueños de su carrera y expresó su deseo de ayudar al conjunto popular a conseguir la clasificación.

"Jugar la Libertadores o la Liga de Campeones es un sueño para todos los niños y futbolistas. Espero que durante mi tiempo aquí podamos conseguir los objetivos de Colo Colo y representar al club y a Chile de la mejor manera", afirmó.

Las características que llevará al arco del "Cacique"

Al describir su estilo, el mundialista se definió como un arquero tranquilo, con buen manejo del balón y preparado para enfrentar partidos de máxima exigencia.

"No me gusta hablar de mí. Todos vieron mis capacidades en el Mundial, aunque llevo muchos años haciendo esto. Puedo decir que soy un arquero muy tranquilo, que juega bien con los pies, pero lo más importante es defender el arco", declaró.

"Mi capacidad de trabajo, de enfrentar las dificultades y los partidos más complejos me ayuda a crecer", agregó.

Respecto de las diferencias entre el fútbol europeo y el sudamericano, destacó la intensidad, la técnica y la pasión con la que se disputa cada encuentro en esta parte del mundo.

"El fútbol sudamericano es muy difícil y duro, con mucha calidad y técnica. La pasión que entregan los jugadores durante los partidos es muy grande. Espero que los entrenamientos me permitan elevar mi nivel para responder de la mejor manera cuando sea llamado", indicó.

El significado del nombre Vozinha

El portero también explicó la historia del nombre que utilizará en su camiseta, luego de que los clubes de la Primera División aprobaran que pudiera competir oficialmente como Vozinha.

"Es un nombre que me pusieron cuando era niño. Al comienzo no me gustaba, porque todos quieren que los llamen por su nombre, pero permaneció y lo utilicé durante toda mi vida en el fútbol", relató.

"Todo el mundo me conoce como Vozinha y usar otro nombre en la camiseta habría sido confuso. Si mi abuela o mis abuelos estuvieran vivos, sería un momento de mucho orgullo. Usar este nombre es un homenaje para ellos y lo llevaré hasta el final de mi carrera deportiva", profundizó.

Vozinha afirmó que la educación recibida de sus padres y abuelos fue determinante en su formación y prometió continuar representando a su familia de la mejor manera posible.

La recepción de los hinchas y sus objetivos

El futbolista reconoció que esperaba una recepción importante debido a la dimensión de Colo Colo, aunque quedó sorprendido por la cantidad de personas que llegaron al aeropuerto para darle la bienvenida.

"Esperaba algo grande porque estamos hablando de Colo Colo, el club más grande del país y con una gran historia, pero no esperaba tanta gente. Estoy muy agradecido y feliz por todos los que estuvieron en el aeropuerto", expresó.

Sobre los objetivos deportivos, recordó los títulos que consiguió en Cabo Verde y Chipre, y aseguró que espera sumar un nuevo campeonato durante su paso por Chile.

"Colo Colo está en una posición muy buena, pero tenemos que trabajar todos los días, porque lo que hicimos ayer ya no cuenta. Debemos mantenernos enfocados y quizás al final de la temporada podamos festejar el título", sostuvo.

Para cerrar, Vozinha prometió entregar su máximo esfuerzo para responder a la confianza del club y al cariño recibido desde su arribo al país.

"Como jugador de Colo Colo tengo que honrar esta camiseta y la historia del club. Trabajar mucho, fuerte y duro todos los días será la mejor manera de demostrarlo y de ayudar al equipo a conseguir sus objetivos", concluyó.