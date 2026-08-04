Felipe Bravo, gerente general de Metro, abordó en Cooperativa el incendio que el lunes 27 de julio afectó a un tren en la estación Santa Isabel de la Línea 5, y que requirió trabajos de limpieza que la mantuvieron cerrada hasta este día martes.

Bravo precisó que la falla se dio en un tren NS-74, de los más antiguos de la red: "Falló el sistema principal que va dando la tracción al tren y, cuando eso ocurre, tiene un segundo sistema, de protección, que en este caso también falló. Esa doble falla provocó que se elevara la temperatura, que uno de los ejes siguiera girando y primero que saliera mucho humo y después se iniciara el fuego".

"Es una falla inédita, no había ocurrido algo así antes y, por lo tanto, estamos también en este momento estudiando, en conjunto con el fabricante del tren, cuáles son las eventuales medidas adicionales que hubiese que tomar para evitar que algo así se vuelva a repetir", agregó el ejecutivo.

Bravo afirmó que toda la flota fue revisada desde que ocurrió el accidente y "está todo normalizado y en condiciones". Además, explicó que "estos equipos requieren de un mantenimiento permanente. Estos equipos hoy día se mantienen cada 6.000 kilómetros; (pero) hemos acortado ese periodo de mantenimiento a 5.000 kilómetros, de manera que eso sirva como una medida adicional. Y estamos estudiando qué otro tipo de cosas podríamos incorporar".

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