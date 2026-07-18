Colo Colo amargó a Millonarios en su aniversario con ajustado triunfo en Colombia

Colo Colo fue una ingrata visita en Colombia y venció 1-0 a Millonarios en el Estadio El Campín de Bogota en un amistoso de intertemporada que significó el aniversario número 80 del cuadro albiazul.

Los primeros pasajes del encuentro fueron parejos, con un leve dominio del balón por parte de los locales, que buscaban proponer pero no lograban encontrar profundidad de cara al arco defendido por Gabriel Maureira. Con el correr de los minutos, los dirigidos por Fernando Ortiz fueron creciendo en el partido y terminaron la primera parte de mejor manera.

En la segunda parte, el conjunto colombiano salió con otra cara y fue en busca de abrir el marcador, pero con el paso de los minutos esa reacción se fue diluyendo. Esto fue aprovechado por el Cacique, que logró abrir el marcador con un remate cruzado dentro del área de Claudio Aquino (70').

Los Albos supieron mantener la ventaja y, con un Vidal inspirado en la zona defensiva que sacó dos ocasiones claras, se llevaron la victoria en este amistoso de pretemporada.

El siguiente partido de Colo Colo será el viernes 24 de julio de local ante Deportes Limache por la fecha 16 de la Liga de Primera y en el inicio de la segunda rueda para el "Cacique".