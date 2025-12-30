Colo Colo aún analiza oferta formal de Vasco da Gama por Alan Saldivia

Colo Colo mantiene en vilo el futuro de una de sus figuras exportables. Según informamos en Cooperativa Deportes, la dirigencia de Blanco y Negro aún no entrega una respuesta definitiva a la oferta formal presentada por Vasco da Gama para fichar a Alan Saldivia.

La propuesta del conjunto carioca, que finalizó en el puesto 14 del último Brasileirao y clasificó a la Copa Sudamericana, contempla la compra del pase del defensor charrúa.

El jugador ve con buenos ojos la posibilidad de dar un salto en su carrera hacia una liga más competitiva, pero la decisión final recae en la concesionaria alba, que sigue evaluando los montos y condiciones.

El visto bueno de Felipe Melo

Mientras se define la negociación en los escritorios, el nombre de Saldivia ya genera ruido en Brasil. El exfutbolista y referente brasileño Felipe Melo entregó su aprobación pública al posible fichaje. "Si el acuerdo se concreta, es una gran incorporación. Espero de verdad que funcione; elevará el nivel defensivo de Vasco", comentó en una transmisión en sus redes sociales.

El multicampeón de América, quien enfrentó al uruguayo vistiendo la camiseta de Fluminense, agregó: "Ojalá sea el mismo jugador que vi hace un tiempo cuando jugué contra él, pero si Vasco lo tiene en la mira es porque sigue rindiendo".