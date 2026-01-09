Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Colo Colo busca reforzar su última línea con Javier Méndez

Autor: Redacción Cooperativa

El defensor de 31 años tiene una dilatada trayectoria con pasos por Colombia, Argentina y Brasil.

Colo Colo busca reforzar su última línea con Javier Méndez
Colo Colo busca evitar dolores de cabeza en la última línea y para ello ya negocia con el zaguero central uruguayo Javier Méndez, hoy perteneciente a Peñarol.

De acuerdo a información de Cooperativa Deportes, el cuadro albo se acercó al defensor, quien aspira a un contrato de dos años con la posibilidad de extender el vínculo a una tercera temporada.

Méndez, de 31 años, se formó en Racing de Montevideo, desde donde pasó a Unión Santa Fe, para luego jugar por Danubio, Independiente de Medellín, América Minas Gerais y el mencionado elenco carbonero.

Según las estadísticas del portal especializado Transfermarket, el zaguero charrúa suma 294 partidos en el profesionalismo.

Recordar que el elenco albo de momento suma dos refuerzos: el lateral Matías Fernández y el zaguero argentino Joaquín Sosa.

