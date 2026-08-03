Colo Colo celebró con un video el fichaje de Vozinha: "Esto sí que es aura"

Colo Colo celebró este lunes el fichaje de Vozinha, arquero figura de Cabo Verde en el Mundial 2026, y lo hizo con un video en sus redes sociales y destacando el "aura" del jugador.

Colo Colo hizo el primer anuncio de la llegada de Vozinha el pasado 24 de julio, y utilizó esa palabra: "Aura". Y en esta jornada, tras la firma de contrato, le dio continuidad a esa imagen, con un video del jugador de 40 años posando con la indumentaria secundaria, de color negro, y haciendo el gesto clásico de los albos.

"Esto sí que es aura", publicó Colo Colo.

Vozinha tendrá este martes su primer entrenamiento con el plantel en el Monumental y a las 12:30 horas (16:30 GMT) será su presentación.