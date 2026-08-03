Colo Colo celebró con un video el fichaje de Vozinha: "Esto sí que es aura"
El arquero de Cabo Verde posó con la indumentaria del Cacique.
El arquero de Cabo Verde posó con la indumentaria del Cacique.
Colo Colo celebró este lunes el fichaje de Vozinha, arquero figura de Cabo Verde en el Mundial 2026, y lo hizo con un video en sus redes sociales y destacando el "aura" del jugador.
Colo Colo hizo el primer anuncio de la llegada de Vozinha el pasado 24 de julio, y utilizó esa palabra: "Aura". Y en esta jornada, tras la firma de contrato, le dio continuidad a esa imagen, con un video del jugador de 40 años posando con la indumentaria secundaria, de color negro, y haciendo el gesto clásico de los albos.
"Esto sí que es aura", publicó Colo Colo.
Vozinha tendrá este martes su primer entrenamiento con el plantel en el Monumental y a las 12:30 horas (16:30 GMT) será su presentación.