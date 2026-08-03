23:33 - | Un nuevo frente meteorológico ingresará la jornada del miércoles afectando principalmente a las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, donde se esperan entre 25 y 35 mm de agua en un periodo de 12 horas, junto a rachas de viento superiores a los 70 km/h en el litoral. Posteriormente, durante el jueves, el sistema frontal se desplazará hacia la zona central del país, dejando entre 10 y 12 mm de agua en la Región Metropolitana

23:33 - | La directora de Senapred detalló que las labores de emergencia se concentran en la evacuación de agua en la Población Foitzick de La Unión (Los Ríos) y "atendiendo la situación de emergencia en la comuna de Angol(La Araucanía)". En tanto, en el Biobío, pese a que los ríos Biobío y Vergara están bajo umbral rojo, por ahora "no revestirían peligro para las personas", señaló Cebrián

23:33 - | La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que, según datos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), hay 15.476 hogares sin suministro eléctrico entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos

23:33 - | En cuanto a la infraestructura, se registran 28 viviendas destruidas, más de 730 con daño mayor, 5.600 con daño menor y cerca de 1.000 en proceso de evaluación por parte de los equipos locales

23:28 - | Un nuevo reporte entregado desde dependencias de Senapred confirmó que el impacto del sistema frontal en la zona centro-sur deja dos personas fallecidas, casi 2.500 damnificados (130 albergados) y más de 6.100 personas aisladas

21:32 - | Balance Senapred %u2B55%uFE0F#Informate | Directora Nacional de SENAPRED entrega balance actualizado por evento meteorológico en la zona centro sur. pic.twitter.com/XAVKQCEdAK — SENAPRED (@Senapred) August 4, 2026

20:26 - | ¡ATENCIÓN EN LA ARAUCANÍA! Senapred emitió alerta para la comuna de Nueva Imperial: se pide EVITAR la ribera de los ríos Imperial, Cholchol y Cautín debido a la crecida de sus cauces %u26A0%uFE0F ¡ATENCIÓN! EVITA ribera de los ríos Imperial, Cholchol y Cautín por crecida, en la comuna de Nueva Imperial, Región de La Araucanía.



Infórmate a través de los canales oficiales. Y sigue las indicaciones de la autoridad.#SENAPRED activó mensajería #SAE Preventiva. pic.twitter.com/1jaF9yd8It — SENAPRED (@Senapred) August 4, 2026

20:26 - | Preocupación en el Gran Concepción por la saturación de napas subterráneas y el aumento de cauces como el río Andalién ante la llegada de nuevos pulsos de lluvia.

20:26 - | Balance en la Provincia de Arauco entregado por el delegado Pedro Marileo: "Alrededor de 3.127 personas afectadas por este sistema frontal (...) 612 casas con daño menor, 211 casas con daño mayor, tenemos una casa destruida que fue en la comuna de Cañete".

20:25 - | En Curanilahue, el desborde del río Curanilahue y los esteros Ranas y Plegarias provocó la inundación de aproximadamente 600 viviendas.

20:25 - | Vecino de Dichato exige trabajos estructurales: "Aquí tienen que hacer un arreglo bueno en el estero y ahí se soluciona la cosa. Si no, vamos a estar todo el tiempo, cuando llueva harto, se inunda al tiro".

20:25 - | Vecina afectada en Dichato por el ingreso de barro a los hogares: "Son más de 180 casas dañadas, con lodo adentro (...) Estamos todos limpiando porque no podemos esperar que llegue el municipio a limpiarnos si el lodo se pega, después no sale".

20:25 - | Emergencia en Dichato (comuna de Tomé): el desborde de cauces y flujos de lodo dejó cerca de 250 casas dañadas y al menos dos viviendas destruidas.

20:24 - | Senapred solicitó evacuar el sector Población La Ilusión en la comuna de Lumaco, Región de La Araucanía, debido a un riesgo de deslizamiento de tierra

20:24 - | Polémica en Ñuble por la realización de una fiesta electrónica en Las Trancas que colapsó debido a la intensa caída de nieve. Autoridades piden revisar permisos otorgados para eventos masivos en zona cordillerana.

20:24 - | Alcalde de Constitución, Carlos Valenzuela: "Iniciamos un trabajo en coordinación entre la Dideco de la municipalidad, las asistentes del gobierno, levantando la mayor cantidad de FIBE posibles"

20:24 - | Más de 400 viviendas resultaron afectadas en la costa del Maule tras el paso del sistema frontal y flujos de lodo en zonas habitacionales.

20:24 - | Cayeron entre 45 y 50 mm de agua en menos de una hora en la costa del Maule, colapsando los sistemas de drenaje y provocando al menos seis socavones de envergadura e inundaciones

20:24 - | Un total de 11 comunas mantuvieron sus clases suspendidas en La Araucanía. Autoridades y agricultores solicitan declarar zona de emergencia agrícola en Malleco por pérdidas en cultivos y ganado.

20:24 - | Alcalde de Angol, Enrique Neira, pidió ayuda económica directa del Gobierno tras calificar la emergencia como un hecho histórico: "Creo que, en estos casos, lo más rápido es que se les pueda entregar un bono"

20:24 - | Vecino de Angol por la inundación en sus viviendas: "El agua en las casas está a nivel de la cintura, entonces vamos a tener una situación de necesidad de parte de las familias muy grande"

20:24 - | Más de 14.000 personas se encuentran afectadas en La Araucanía tras el paso del sistema frontal. En Angol, el desborde de ríos dejó a villas enteras bajo el agua.

20:23 - | ¡ATENCIÓN! Senapred solicitó evacuar el sector población Las Encinas en la comuna de Lumaco, Región de La Araucanía, debido a un deslizamiento de tierra. Mensajería SAE activada