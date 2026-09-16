Colo Colo fue amonestado por infringir el Manual de Competiciones

Colo Colo recibió una amonestación del Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP por una denuncia de la Gerencia de Ligas Profesionales relacionada con un incumplimiento del Manual de Competiciones.

El procedimiento contra el cuadro "albo" se encontraba abierto desde comienzos de septiembre y había quedado en tramitación después de la comparecencia de la institución ante la Primera Sala del organismo disciplinario. La resolución publicada no detalló específicamente la conducta que originó la denuncia.

En su audiencia número 33, realizada el 15 de septiembre, el Tribunal dio por resuelto el caso con una amonestación para Colo Colo, sin establecer en el documento una sanción adicional contra el elenco de Macul.