Colo Colo homenajeó a "Chita" Cruz y Luis Eyzaguirre a 64 años de Chile 1962

Colo Colo realizó un sentido homenaje a los exfutbolistas Humberto "Chita" Cruz y Luis Eyzaguirre, integrantes de la selección chilena que disputó el Mundial de 1962, en el marco del aniversario 64 de la histórica semifinal entre la Roja y Brasil.

Los mundialistas fueron recibidos por el presidente de Blanco y Negro, Anibal Mosa; los directores Paloma Norambuena y Jaime Pizarro; y el gerente deportivo Daniel Morón, en una jornada de reconocimiento a dos protagonistas de una de las campañas más recordadas del fútbol chileno.

Además, Cruz y Eyzaguirre recibieron la ovación del estadio, en un homenaje que destacó su legado y el lugar que ocupan dentro de la historia de la selección chilena y del deporte nacional.