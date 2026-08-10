Megarreforma: Cámara de Diputados aprobó vetos presidenciales y avanzan al Senado

La Cámara de Diputados aprobó durante la tarde de este lunes los tres vetos del gobierno a la megarreforma, por lo que continuarán su avance hacia el Senado.

En el caso del anatocismo (cobro de interés sobre interés), el veto fue aprobado con 75 votos a favor, 59 en contra y 12 abstenciones; mientras que el derecho al olvido financiero tuvo 75 a favor, 58 en contra y 13 abstenciones.

La tercera votación correspondió al pago a 30 días para las pymes, veto que fue aprobado con 74 votos a favor, 50 en contra y 22 abstenciones.

"Con esto, el cuerpo legal, la ley de reconstrucción queda perfeccionada, y vamos hacia adelante por lo último que resta para tener esta ley ya definitivamente convertida en un cuerpo normativo que fija los destinos de el país y que permita un rápido dinamismo y crecimiento para nosotros", dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

La iniciativa será vista durante este martes o miércoles en la Sala del Senado.