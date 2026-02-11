Colo Colo igualó sin goles ante Unión Española en la Noche Alba
El amistoso solidario se jugó en el Estadio Monumental.
Colo Colo y Unión Española empataron 0-0 en la "Noche Alba Solidaria" que se desarrolló en el Estadio Monumental y que tuvo como motivo central ayudar a las familias damnificadas por los incendios en el sur de Chile.
El partido amistoso se jugó con dos tiempos de 25 minutos cada uno.
El encuentro entre albos e hispanos careció de grandes ocasiones de gol en ambas áreas y estuvo marcado por la fricción y la intensidad en la mitad de la cancha. Fue un partido trabado, con pocas llegadas claras y donde las sagas defensivas se impusieron constantemente sobre los ataques, neutralizando los intentos de profundidad.
La ocasión más clara del partido fue para los de Independencia a los 18 minutos, cuando Mitchell Wassenne quedó mano a mano, pero su definición se fue rozando el vertical izquierdo del cacique.
Ya en el segundo tiempo, la jugada más destacada fue la dura patada a los 45 minutos que recibió el refuerzo de Colo Colo, Lucás Pastrán, que le generó un corte en el rostro y provocó la expulsion del jugador de Unión Española.
El elenco albo se enfrentará a Unión La Calera como local este domingo 15 de febrero a las 20:00 horas (23:00 GMT) por la tercera fecha de la Liga de Primera.
Por su parte, los hispanos se medirán ante San Luis este sábado 21 de febrero en el a las 18:00 horas (21:00 GMT) en Estadio Santa Laura por el inicio de la Primera B.