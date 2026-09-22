Colo Colo informó el estado de Gabriel Maureira y otros tres jugadores lesionados

Colo Colo oficializó el detalle de la lesión que afecta al portero Gabriel Maureira, quien se mantiene trabajando al margen mientras avanza en su recuperación.

A través de un parte médico, el elenco "albo" informó que Maureira se encuentra en reintegro deportivo debido a una contusión ósea en el codo derecho.

El club también entregó novedades sobre otros tres jugadores del plantel. El uruguayo Joaquín Sosa está en reintegro deportivo por un edema en el cojinete graso talar del pie izquierdo.

En tanto, Javier Méndez continúa con tratamiento kinesiológico por una lesión en los isquiotibiales del muslo derecho.

Finalmente, Colo Colo comunicó que Claudio Aquino se encuentra bajo tratamiento kinesiológico debido a una sobrecarga en la rodilla izquierda.

Los "albos" enfrentan este martes a Audax Italiano en octavos de la Copa Chile, con Eduardo Villanueva como arquero titular.